Festa para uma pessoa especial

Tauana Marin

DGABC



11/08/2019 | 10:34



A paternidade vai muito além de dar o sobrenome ao filho. É dia a dia, estar presente, passar confiança e proteção. Ter alguém em quem confiar, se espelhar, brincar e dividir as etapas e descobertas da vida é grande presente para aqueles que hoje irão comemorar o Dia dos Pais.



Há muitos tios, avôs, padrinhos e amigos que também desempenham esse papel por muitas vezes.



Lívia Hernandez Mazaia, 9 anos, de Santo André, sabe bem a importância de ter um paizão ao seu lado. “Ele é bem legal. Somos muito parecidos fisicamente e temos o mesmo bom humor.” O patriarca Paulo Mazaia, 54, é alguém por quem Lívia sente muito orgulho. “A inteligência dele é algo que quero ter no futuro. Ele é ótimo com as palavras e por isso me ajuda nas lições de português, principalmente.”



Entre as coisas que mais gostam de fazer juntos está preparar hambúguer às sextas-feiras. Colocamos músicas e nos divertimos. Fazemos isso sempre.”

Na casa do andreense Enzo Ribeiro Francisco, 10, não é diferente. “Brincamos de montar lego, brinquedos com peças, assistimos a filmes e jogamos no computador juntos. Ele representa felicidade para mim.”



Um dos momentos mais significantes na vida de pai e filho foi quando Thiago Gantelo Francisco, 33, foi ver o filhote na competição de xadrez dos Jogos Escolares, em Santo André. Mesmo sendo agitado, Enzo provou que conseguia se concentrar e levou a medalha de bronze. “Fiquei emocionado e orgulhoso”, conta o pai.



Neste ano, o menino é só agradecimento. “Ele me dá segurança, é incrível e ajuda todo mundo. Amo ele.” E entre brincadeiras, refeições juntos, livros abertos, viagens e tantos momentos, pais e filhos vão criando algo que jamais será apagado: boas e lindas lembranças.

Data no Brasil surge em 1953, no Rio de Janeiro



No Brasil, o Dia dos Pais, atualmente, é comemorado sempre no segundo domingo de agosto. Ele foi celebrado pela primeira vez no País em 1953 – quando um jornal do Rio de Janeiro buscava atrair anúncios para suas páginas.



A data escolhida inicialmente era 16 de agosto, que também marcava o Dia de São Joaquim (pai de Maria de Nazaré e avô de Jesus Cristo na religião católica).



Para que os filhos pudessem aproveitar o momento com os patriarcas (quando eles supostamente estão de folga do trabalho), a data foi alterada de maneira fixa para o segundo domingo de agosto.



As primeiras comemorações do mesmo jeito que as conhecemos ocorreram nos Estados Unidos, em 1909. Uma jovem chamada Sonora Louise Smart Dodd (1882-1978) decidiu demonstrar o orgulho que tinha pelo pai – veterano militar da guerra civil do país – escolhendo o dia do seu aniversário, em 19 de junho.

EM>Outras famílias do Estado de Washington apoiaram a ideia e a tradição foi ganhando força em outros locais com o tempo. Em 1972, o então presidente Richard Nixon (1913-1994) declarou o terceiro domingo de junho como o dia oficial da comemoração do Dia dos Pais.



Em Portugal, Espanha e Itália a data é 19 de março.

A palavra pai tem origem no latim ‘pater’ e simboliza o personagem paternal da família – genitor/gerador de uma pessoa.