Bruna Marquezine comemora seus 24 anos com festa em São Paulo

11/08/2019 | 10:10



Bruna Marquezine, que fez aniversário dia 4 de agosto, aproveitou a noite de sábado, dia 10, para comemorar seus 24 anos de idade. A atriz deu uma festa no Cine Joia, no centro de São Paulo, e postou cliques incríveis com o vestido de alcinha azul bebê que escolheu para a ocasião.

Bruna dançou muito ao som de Tropkillaz e da cantora Luisa Sonza, com quem dançou juntinha.

Preta Gil foi uma das convidadas da festa, e apareceu ganhando um beijinho de Bruna.

Sabrina Sato usou um look digamos, não muito prático, na comemoração. Com as mãos grudadas no corpo, o namorado dela, Duda Nagle, brincou que ela não conseguiria ajeitar o cabelo, por exemplo, e, depois, disse que a roupinha estava linda. Essa roupinha é Balmain, retrucou Sabrina, se referindo à grife francesa.

Quem também apostou em um look Balmain para o evento foi Laura Fernandes. Sucesso nas passarelas, Laura é nora de Preta Gil.