Aidan Gillen caça óvnis em ?Projeto Livro Azul?

11/08/2019 | 09:40



A possibilidade de vida extraterrestre fascina o ser humano há muito tempo, mas teve seu pico a partir dos anos 1950. A série Projeto Livro Azul, que tem produção executiva de Robert Zemeckis e acaba de estrear no History Channel, com exibição neste domingo, às 19h50, baseia-se no projeto de mesmo nome da Força Aérea americana, criado em 1952, para investigar os relatos de óvnis durante a Guerra Fria. "Depois do caso das fotos de Roswell, houve um aumento no interesse e, claro, muitos casos falsos. Mas certamente houve algumas aparições que são bem reais", disse o ator Neal McDonoguh, que interpreta o General Harding.

Aidan Gillen (que fez o Mindinho em Game of Thrones) é o astrofísico J. Allen Hynek, encarregado de encontrar explicações para os fenômenos para evitar pânico. "O objetivo do Projeto Livro Azul tornou-se achar uma razão terrena para o que as pessoas viam no céu", disse o roteirista e produtor executivo Sean Jablonski. Para Gillen, na época, os discos voadores entraram no imaginário pop e, sempre que um novo filme sobre o assunto sai, o interesse aumenta. "Eu sou da geração de Contatos Imediatos do Terceiro Grau, então todo o mundo estava olhando para o céu procurando alguma coisa", disse o ator. "E aí você sempre vai achar algo. Alguns fenômenos são explicáveis; outros, não. E o Projeto Livro Azul mostrou que existe uma porcentagem impossível de explicar. Se apenas um daqueles 12 mil casos investigados não puder ser explicado de nenhum jeito, isso mudaria o que pensamos sobre tudo."

Os produtores e o elenco não acham que o assunto morreu. "As pessoas ainda relatam que veem óvnis", disse Sean Jablonski. "O governo chileno tornou disponíveis alguns vídeos depois de militares e cientistas estudarem um objeto lançando uma espécie de névoa que eles não conseguiam justificar."

O Pentágono tinha um programa semelhante ao Projeto Livro Azul durante o governo de Barack Obama e revelou imagens de pilotos de caças F-18 que observaram fenômenos estranhos, "coisas que não eram deste mundo", disse o criador da série David OLeary. Outro exemplo foram luzes sobre Phoenix, Arizona, vistas por 10 mil pessoas, incluindo o governador do Estado. "O mistério dos óvnis dos anos 1950 é o mistério dos óvnis de hoje. Nem tudo tem resposta. Será que tem gente que sabe mais do que está revelando? Eu acho o assunto relevante, não importa a época", disse OLeary.