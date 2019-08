Famílias prestigiam o terceiro dia de evento

Yasmin Assagra



11/08/2019 | 07:00



O terceiro dia da 27ª Festa Italiana, no bairro Fundação, em São Caetano, recebeu famílias do município e de outras cidades para curtir o clima quente na noite de ontem. Muitos aproveitaram o momento para saborear novos pratos, oferecidos nas 26 barracas e preferiram deixar o tradicional vinho de lado. “Na semana passada eu experimentei pratos mais quentes como o fondue e o vinho das barracas, pois o tempo estava muito propício. Hoje (ontem), prefiro optar pela fogazza, bebidas geladas e os doces, como os cannolis”, comenta a advogada Regina Simões, 35 anos.

A presidente do Lions Club da cidade, Sueli Camargo, comenta que em sua barraca o prato mais querido pelos visitantes, são as pizzas folhadas. “O carro chefe do nosso espaço são essas pizzas, nos sabores de quatro queijos e frango. Já nas sobremesas, os cannolis recheados de doce de leite e chocolate ganham na preferência”, pontua. Tanto as pizzas folhadas quanto os cannolis saem por R$ 10 cada.

Além dos pratos mais famosos da barraca, o local oferece as porções de frango com polenta, lanches de pernil e os churros recheados. “A expectativa está positiva em todos os dias de evento até agora. Principalmente neste fim de semana, por conta das atrações também”, pontua.

Como parte do calendário de eventos do aniversário de São Caetano, a tradicional Festa Italiana, com comidas típicas e apresentãções, segue pelos sábados e domingos até o dia 25 deste mês, a partir das 18h, na Praça Comendador Ermelino Matarazzo, no bairro Fundação. O telão transmitindo os shows no palco do evento chamam a atenção dos munícipes e as câmeras de monitoramento são a grande novidade nesta edição, fortalecendo a segurança no local.

A expectativa é de que 62 mil pessoas, aproximadamente, participem somando todos os fins de semana. Hoje, quem se apresenta no evento é a Família Lima. O cantor Sérgio Reis encerra a festa, no dia 25.

O vendedor Márcio Mattos, 47, pontua sobre a organização do local. “É o primeiro ano que venho ao evento e estou gostando bastante. Pretendo visitar mais vezes ainda nesta edição. Bem policiado, seguro e organizado”, diz.