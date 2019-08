Cachorrão vence Grêmio Osasco e fica perto da vaga à segunda fase

Dérek Bittencourt



10/08/2019 | 21:53



O EC São Bernardo está perto de conquistar seu primeiro objetivo neste debute na Copa Paulista. Ontem à tarde, o time do técnico Renato Peixe recebeu o Grêmio Osasco e venceu por 2 a 0, resultado que o aproximou da classificação à segunda fase da competição. Com 13 pontos, ocupa o terceiro lugar e está a um empate de conquistar a vaga. A equipe osasquense, por sua vez, soma sete e está na última colocação do Grupo 4, mas ainda com chances de avançar.

Os dois gols da partida – realizada no Estádio 1º de Maio – saíram no primeiro tempo. Logo aos oito minutos, Bruno Cruz arriscou de longe e abriu o placar para o Cachorrão. Pouco antes do intervalo, aos 48, após boa trama ofensiva a bola chegou em Jhonny, que balançou as redes: 2 a 0.

Na segunda etapa, se esperava que os visitantes fossem mais incisivos e o EC São Bernardo pudesse aproveitar os contra-ataques. Nem uma coisa, nem outra. Assim, o placar se manteve inalterado.