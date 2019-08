Ramalhão leva a virada da Ponte e coloca adversário na luta pela vaga

Dérek Bittencourt



10/08/2019 | 21:52



O Santo André teve a faca e o queijo na mão para voltar a vencer na Copa Paulista. Mesmo jogando em Águas de Lindoia, saiu na frente da Ponte Preta, resultado que colocaria fim à série de quatro jogos seguidos sem vitória. Entretanto, permitiu a virada à Macaca (2 a 1) e colocou o adversário na luta pela classificação para a segunda fase. Com oito pontos, o Santo André ocupa a quarta colocação do Grupo 4, enquanto a Ponte Preta aparece logo atrás, com sete, em quinto lugar.

O Ramalhão começou melhor e aos dez minutos reencontrou as redes após quatro jogos, quando Johnson, de cabeça, escorando cruzamento de Eliandro. Os andreenses mantiveram a vantagem enquanto puderam, mas permitiram o empate no fim da primeira etapa. Aos 46, Paulo Ramon igualou. No segundo tempo, o Santo André mantinha a posse, mas encontrava dificuldade em finalizar. O castigo veio aos 38, quando Marquinhos acertou chute no ângulo e definiu o placar.