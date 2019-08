Água Santa vence e põe fim à invencibilidade do São Caetano

Dérek Bittencourt



11/08/2019



O São Caetano não está mais invicto na Copa Paulista. E o responsável por dar fim à incrível campanha do Azulão até aqui foi o Água Santa que, mesmo no Estádio Anacleto Campanella, venceu por 2 a 1, resultado que garantiu ao Netuno uma vaga na segunda fase – na qual os são-caetanenses já estão assegurados. Foi o primeiro revés do técnico Marcelo Vilar.

A partida foi tão boa quanto se esperava de dois dos principais times da competição – ao menos se levado em conta o investimento realizado por ambos. Os visitantes partiram para o ataque no fim da primeira etapa e deu resultado. Aos 43, Jobinho converteu pênalti e colocou o Água Santa na frente. Antes do intervalo, aos 49, Bruno Costa ampliou.

O São Caetano correu atrás do prejuízo no segundo tempo e mesmo depois da expulsão do volante Esley, o time da casa seguiu no ataque e o artilheiro Gleyson diminuiu, aos 29. Mas a reação parou por aí, a defesa diademense prevaleceu.