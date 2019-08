Lembranças que esta fábrica provoca

Pão com banana

Texto: José de Souza Martins

Vendo aquela foto da carroça puxada a burros, tirada do lado de dentro do portão da Fábrica de Louças Adelina, na Rua Pernambuco (esquina da Rua Antonio Prado), não posso deixar de dizer-lhe que, do lado de fora, no ano de 1950, recém-chegado da roça tendo recém-terminado o curso primário no Grupo Escolar Pedro Taques, em Guaianases, era lá que eu vendia bananas. Meu primeiro trabalho.

Na hora do almoço, colocava meu carrinho de bananas, na frente da porta daquela fábrica, à beira da calçada, no fim da Rua Antonio Prado, que vinha da estação, à beira da linha do trem, e vendia um cacho inteiro de bananas, dez dúzias, a dois cruzeiros a dúzia. Meu lucro era de 100%, o que me punha na trilha de futuro Tio Patinhas do subúrbio. Eu poderia ter me tornado o rei das bananas, fruta que detesto. O que, afinal, felizmente, não aconteceu.

Naquela época, a maioria das fábricas de São Caetano não tinha refeitório nem cozinha. Mesmo uma fábrica grande como a de louças, dos Barros, Loureiro. Muitos trabalhadores levavam o almoço na marmita. Os daquela fábrica também. Mas muitos outros preferiam levar um filão de pão, cortado no meio, de comprido, no qual colocavam duas ou três bananas, vendidas por mim. Esse era o seu almoço, o famoso pão com banana. Diziam que Matarazzo ficara rico ao fazer economia com esse tipo de refeição, o que era lenda. Os operários sentavam-se por ali mesmo, na calçada, e almoçavam como se estivessem fazendo um piquenique.

Era o ano de 1950. Lembro disso porque um dia folhetos de divulgação do recenseamento da população, que seria realizado em setembro daquele ano, foram jogados da janela de um trem que passava e caíram sobre minhas bananas, justo na hora em que meu carrinho estava cercado de operários para comprá-las.

Diário há 30 anos

Sexta-feira, 11 de agosto de 1989 – ano 32, edição 7141