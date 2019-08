Número de fumantes aumenta 27%

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



11/08/2019 | 07:00



O número de moradores do Grande ABC com mais de 18 anos que se declara fumante registrou alta de 27% desde agosto de 2009, quando entrou em vigor a Lei Antifumo no Estado – que proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em locais total ou parcialmente fechados. Conforme estudo elaborado pelo pelo Inpes/USCS (Instituto de Pesquisa da Universidade Municipal de São Caetano), são pelo menos 578,3 mil adeptos do cigarro entre as sete cidades, volume correspondente a 21,7% da população total da região. Há uma década, 455,7 mil pessoas se enquadravam na situação.

O cenário do Grande ABC vai na contramão do destacado pelo Ministério da Saúde na Capital paulista, onde a proporção de fumantes caiu de 18,8% (cerca de 2 milhões dos 11 milhões de paulistanos) em 2009 para 14,2% (média de 1,7 milhões de pessoas). No País, dados do Vigitel (Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) divulgados pelo governo federal em maio mostram que, em 2018, 9,3% dos brasileiros afirmaram ter o hábito de fumar. Em 2006, ano da primeira edição da pesquisa, o índice era de 15,6%.

Quando analisado o perfil de fumantes das sete cidades, chama atenção a alta do hábito nocivo entre a população jovem – com idade entre 18 e 24 anos. Há uma década, 10,8% do grupo era adepta ao cigarro, proporção que subiu para 18% atualmente. De acordo com a Fundação Seade, são pelo menos 282,7 mil moradores nesta faixa etária na região, sendo 50,9 mil fumantes. Conforme especialistas, isso é reflexo do incentivo dado pela indústria aos produtos destinados à juventude, como os narguilés e cigarros eletrônicos.

No geral, a taxa total de fumantes no Grande ABC vem se mantendo basicamente estável nos últimos quatro anos (veja tabela abaixo) – o tema não foi pautado apenas na pesquisa socioeconômica de 2016. A expectativa é a de que o quadro seja revertido a longo prazo, tendo em vista a dificuldade de parar daqueles que já são fumantes.

Professor do curso de pneumologia da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), Adriano Guazzelli confia que a Lei Antifumo também colabore para a conscientização dos fumantes. “Acaba sendo uma motivação a mais para as pessoas abandonarem o vício.”

No caso do representante comercial Marcelo Oliveira, 48 anos, parar de fumar foi consequência de internação após pneumonia bacteriana. “Parei por necessidade e pelo motivo dos meus familiares me chamarem atenção, o que hoje consigo entender.”

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), o tabagismo é a principal causa de morte evitável, vitimando quase 6 milhões de pessoas todos os anos no mundo. Deste total, mais de 600 mil são fumantes passivos (convivem com fumantes).