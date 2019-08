10/08/2019 | 19:31



O ator Fabio Assunção comemorou seu aniversário de 48 anos de idade neste sábado, 10, e recebeu uma homenagem de sua ex-namorada, Maria Ribeiro. Os dois se relacionaram por cerca de cinco meses em 2018.

Em seu Instagram, a atriz publicou: "48 anos desse doce bárbaro com sol em Leão e no sorriso! Fabio, o cara mais valente que eu conheço, rei do ar condicionado e da televisão, pai apaixonado e Oscar de melhor barba. Amigo verdadeiro e amor pra sempre. Feliz aniversário, feioso".

Fabio Assunção também utilizou sua rede social para falar sobre a data especial: "Um novo ano começa e o sol vem pra iluminar mais um ciclo! Gratidão a todos pelas mensagens, pelas postagens!".