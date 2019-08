Pato brilha e São Paulo bate o Santos de virada no Morumbi

10/08/2019 | 19:15



Em um clássico bastante equilibrado e com chances de gol, o São Paulo mostrou que realmente voltou diferente após a parada da Copa América. Com uma boa atuação, principalmente de Alexandre Pato, o time derrotou o líder Santos por 3 a 2, de virada, no Morumbi, e se aproximou das primeiras posições na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

Desde a retomada do Brasileirão, o São Paulo disputou cinco jogos. Foram um empate e quatro vitórias. Além da manutenção dos bons resultados, o time de Cuca volta a vencer um clássico após mais de um ano. O último resultado positivo contra um dos rivais havia sido em 25 de julho do ano passado, quando derrotou o Corinthians por 3 a 1. Já o Santos viu a sequência de oito jogos sem derrotas chegar ao fim. Com o resultado, o Santos continua na liderança com 32 pontos e o São Paulo chegou aos 24, em quinto lugar.

Apoiado por sua torcida e com a necessidade da vitória para não deixar o líder desgarrar na frente, o São Paulo surpreendeu em sua escalação e também na postura em campo. Cuca iniciou a partida com Toró entre os titulares e Hernanes no banco. O time avançou a marcação e conseguiu deixar a equipe de Jorge Sampaoli acuada em alguns momentos.

O tempo foi passando e os visitantes conseguiram mostrar o motivo de serem líderes do Brasileirão. Enquanto o São Paulo segurava a bola, tocava, segurava o jogo, chegava ao ataque e entregava a bola de bandeja para os santistas, no outro lado do campo, eram dois ou três toques na bola e Volpi já precisava trabalhar.

Os dois lances de maior emoção no primeiro tempo foram de oportunidades santistas. No primeiro, Lucas Veríssimo cabeceou forte e Volpi fez uma grande defesa. Pouco depois, o goleiro são-paulino não teve como evitar. Aos 43, Pituca chutou de fora da área uma bola cheia de curva, que caprichosamente bateu na trave. Eduardo Sasha ficou na área, esperando pelo rebote, e arrematou sem chances para Volpi.

Os são-paulinos chegaram a reclamar e por alguns segundos ficou a expectativa para a confirmação ou não do gol. Mas rapidamente o lance foi analisado e confirmado. Gol do Santos e a frustração tomou conta do Morumbi lotado de são-paulinos empolgados com o momento do time e com as chegadas de Daniel Alves e Juanfran, que acompanharam o jogo das tribunas.

No intervalo, vaias dos são-paulinos para o time que lutou, mas foi para o vestiário perdendo mais um clássico. Cuca resolveu mexer no time e voltou a apostar em Hernanes, no lugar de Luan.

A mudança fez muito bem ao São Paulo e o time do Morumbi precisou de apenas dez minutos para virar o jogo. Logo aos três, Hernanes cobrou escanteio, a bola cruzou a área e caiu no pé de Pato, que bateu forte e deixou tudo igual. Aos dez, novamente Hernanes bateu escanteio, a bola desviou no braço de Aguilar e o árbitro deu pênalti. Reinaldo bateu rasteiro e com força e virou o placar.

A torcida ainda comemorava quando Hernanes pediu para sair, machucado. Hudson entrou para reforçar a marcação e a nova alteração fez com que o clássico voltasse a ficar mais equilibrado. Aí foi o Santos quem tentou dominar o jogo, mas a eficiência ofensiva no segundo tempo estava no lado são-paulino.

Aos 26, Pato partiu em velocidade, deixou Gustavo Henrique no chão e a bola ia sobrar para Aguilar, mas o zagueiro se atrapalhou, Pato ficou com a bola e com categoria bateu por cima de Everson para ampliar a vantagem e praticamente sacramentar o resultado.

Apesar da desvantagem, o Santos não desistiu e mostrou muito brio até os minutos finais. Aos 40, Evandro cobrou falta para a área, a bola desviou em Raniel e o time alvinegro descontou. Era tarde demais e apesar dos minutos finais de tensão, o São Paulo garantiu os três pontos e ganhou ainda mais moral para receber Daniel Alves e Juanfran.

Os rivais voltarão a jogar em 18 de agosto. O São Paulo vai receber o Ceará, no Morumbi, enquanto o Santos visitará, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 X 2 SANTOS

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan (Hernanes, depis Hudson), Tchê Tchê, Toró e Everton; Alexandre Pato (Vitor Bueno) e Raniel. Técnico: Cuca.

SANTOS - Everson; Lucas Veríssimo, Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez (Evandro) e Felipe Jonatan (Jean Mota); Soteldo, Derlis González (Marinho) e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli.

GOLS - Sasha aos 43 minutos do primeiro tempo; Alexandre Pato, aos 3 e aos 26, e Reinaldo, aos dez, e Raniel (contra), aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa/SP).

CARTÕES AMARELOS - Raniel, Aguilar, Everton, Bruno Alves, Tchê Tchê e Arboleda.

RENDA - R$ 3.103.842,00.

PÚBLICO - 47.277 espectadores.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).