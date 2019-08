Em Campo Grande, Thiago Camilo chega à 5ª pole no ano na Stock Car

10/08/2019 | 18:46



Com um tempo de 1min11s240, Thiago Camilo obteve sua 23ª pole na carreira neste sábado, no fim de semana de dupla rodada da Stock Car na etapa de Campo Grande (MS). O líder do campeonato venceu o duelo particular com Julio Campos no treino qualificatório, que teve a saída precoce de Daniel Serra, eliminado antes da fase decisiva.

Será a quinta vez em seis etapas no ano que Camilo largará na primeira posição do grid, que contará com Cacá Bueno e Felipe Fraga - este que liderou as duas das três sessões do dia -, ambos da equipe Cimed, no terceiro e quarto postos, respectivamente.

Completando os seis primeiros lugares no Autódromo Internacional de Campo Grande, figuram a surpresa Gaetano Di Mauro, da Shell Helix Ultra, na quinta colocação, e Max Wilson, com sua RCM Motorsport, em sexto.

Após garantir a pole em duelo particular com Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing), que ficou atrás por 0s238, Camilo comentou sobre as dificuldades impostas pelas condições da pista, que foram dificultadas pelo forte calor intercalado com repentinos ventos.

"Conseguimos trabalhar com calma e mostramos que temos um ótimo entendimento deste carro. É bom ter um carro competitivo para andar na frente. Sofremos bastante com essa situação de pista, que estava muito suja e variando de volta a volta, o que atrapalhou na busca do acerto", analisou o piloto.

Já o líder do campeonato e atual bicampeão da Stock, Daniel Serra, que pela primeira vez no ano ficou de fora de um Q3, terá de largar apenas do oitavo lugar. "Dos últimos 30 classificatórios essa é a terceira vez que fiquei fora do Q3 com a equipe, e por uma diferença muito grande. Então, precisamos olhar o que está acontecendo para termos tempo de melhorar para a corrida", lamentou.

O vice-líder do campeonato, Ricardo Maurício (Eurofarma RC), por sua vez, vai estar posicionado no grid uma posição à frente de Serra. Allam Khodair (Blau Motor Sports) e Valdeno Brito (Prati-Donaduzzi Racing), completam as dez primeiras posições no grid.

Com sua Full Time Sports, Rubens Barrichello, que é o terceiro colocado na classificação da temporada, se manteve em baixa e, pela terceira vez seguida, não passou do Q1. Como resultado, largará apenas em 20º.

A corrida 1 da etapa sul-mato-grossense tem início marcado para as 15h deste domingo. Já a segunda prova começa às 16h02.