Após brincadeira sobre herança de Antonia Fontenelle, Eduardo Costa recusa proposta milionária por seu cavalo

10/08/2019 | 17:11



Eduardo Costa tinha feito anteriormente uma leve brincadeira logo após ser anunciado que Antonia Fontenelle teria herdado cerca de 25 milhões de reais em uma batalha judicial após a morte do seu ex, Marcos Paulo, dizendo que ficaria com essa herança, mas pelo visto o cantor não está precisando de dinheiro mesmo.

De acordo com informações publicadas no blog do Leo Dias, o sertanejo recusou uma proposta de sete milhões de reais de uma americana que simplesmente teria se apaixonado pelo cavalo, Baruk, do artista e ele simplesmente se negou a vendê-lo.

O animal favorito de Eduardo teria sido visto em uma exposição de Mangalarga Marchador (nome da raça do cavalo) em Belo Horizonte, mas como ele é simplesmente muito apegado e se deu conta de que nunca mais estaria perto do bichinho, preferiu recusar a proposta. Uau, né!?