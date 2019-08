Camila Queiroz posa mostrando biquíni totalmente sustentável

10/08/2019 | 17:11



Camila Queiroz utilizou das suas redes sociais na última sexta-feira, dia 9, para mostrar para os seus seguidores que dá para usar qualquer tipo de roupa com plásticos usados e retirados do oceano, e além disso, conscientizar todos eles. A atriz posou nos vídeos dos Stories do Instagram mostrando que não tinha sido paga por ninguém para divulgar o biquíni sustentável que estava utilizando.

Eu vim aqui falar desse biquíni que eu estou usando. Não é propaganda, não é publicidade. É porque esse biquíni foi feito com plásticos, lixos, plásticos retirados do oceano! E eu quero incentivar cada vez mais ações como essas. E é lindo! Eu acho que é esse o caminho. Eu acho que a gente tem que tomar essas atitudes mesmo e acho que as empresas têm que ter consciência, disse ela durante a publicação.

De acordo com um estudo feito pela ONG WWF o Brasil é o quarto país no mundo que produz mais lixos plásticos, cerca de 11,3 milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Canadá, China e Índia. Nada como uma fada para conscientizar os seguidores, né!?