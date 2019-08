Carol Dantas ganha chá de bebê surpresa de sua família

10/08/2019 | 17:11



Carol Dantas que estava com a agenda super apertada por conta de vários eventos seguidos: seu casamento, aniversário do filho mais velho, Davi Lucca, acabou não tendo muito tempo para organizar mais uma festa dentro de casa, mas ela foi simplesmente surpreendida por toda a sua família ao ser anunciado para ela que teria um almoço despretensioso entre os familiares e foi quando ela simplesmente viu que na verdade era um chá de bebê para o seu filho mais novo, Valentin.

A decoração que misturava tons de verde, amarelo e azul era todinha ligada ao mundo animal - mais precisamente aos dinossauros. Além dos potinhos com o nome do bebê, também colocaram caixinhas com um enorme laço verde e uma pedra na mesma tonalidade para dar um charme a mais em tudo.

Carol divulgou nos seus Stories< do Instagram alguns momentos e comentou que foram feitos até alguns saches de cheirinho com o nome do menino. O papai, Vinicius Martinez, também compartilhou alguns momentos e chegou até a posar na frente da mesa principal. Será que está ansioso?

E como toda festa de criança tem doce, o chá de bebê também não seria diferente. A mesa principal do evento foi rodeada de docinhos com uma cara ótima. E por falar em doce, algumas Nutellas foram distribuídas na mesa com o nome de Valentin e na tampa foram colocados alguns dinossauros na cor azul.

Uma das partes mais legais de todo o chá do Valentin foi que na porta do evento tinha o nome dele e duas pegadas de dinossauros. Que criativos, né? O papai do princípe Valentin, também compartilhou um pequeno vídeo de Carol posando para a câmera segurando o barrigão e só provou que ela está ainda mais linda grávida.