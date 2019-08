Com 2 gols de Kane, Tottenham vence o Aston Villa com virada no fim

10/08/2019 | 16:36



O Tottenham precisou lutar bastante para derrotar o Aston Villa, por 3 a 1, de virada, neste sábado, diante de 60.470 espectadores em sua arena, em Londres, pela primeira rodada do Campeonato Inglês.

Vice-campeão europeu, o Tottenham começou bem a partida e Lucas Moura teve duas oportunidades para abrir o placar antes dos primeiros cinco minutos de jogo. Na primeira, o atacante tentou de fora da área e errou por pouco. Na segunda, livre, cabeceou para baixo, mas o goleiro Heaton fez grande defesa.

Mas bastou um chutão de longe de Tyrone Mings para revelar a desorganização e falta de atenção do Tottenham. McGinn aproveitou para ganhar na corrida de toda a zaga adversária e bater na saída do francês Lloris: 1 a 0, aos nove minutos de jogo.

Em desvantagem, o time do técnico argentino Mauricio Pochettino sentiu o golpe e demorou para se recuperar na partida. O nervosismo tomou conta da equipe com o passar do tempo. As chances eram desperdiçadas e a confiança, cada vez menor.

Sem conseguir chegar dentro da área do rival, a opção foi tentar o gol de longe. E foi assim que o francês Tanguy Ndombele empatou o jogo, ao acertar chute colocado de fora da área aos 28 minutos.

Com o empate, a pressão aumentou. E aí se destacou o talento de Harry Kane. O astro do time mostrou sua força física, ao disputar a bola após um bate-rebate dentro da área, aos 41 minutos da etapa final, e virou o jogo. Para coroar, o artilheiro ainda teve tempo para fazer o terceiro, aos 46.

Após a sofrida virada com brilho de Kane, o Tottenham voltará a jogar no próximo sábado, quando vai visitar o Manchester City, pela segunda rodada do Campeonato Inglês.