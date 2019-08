10/08/2019 | 15:41



O ex-presidente do Banco Central e considerado um dos pais do Plano Real, o economista Gustavo Franco, hoje sócio da Rio Bravo Investimentos, deixou ontem o Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde estava internado desde sábado passado.

Segundo a assessoria do economista, Franco passa bem e está em casa repousando. Franco, de 63 anos, teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que não deixou sequelas. Durante a internação, ele ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, que não deu informações sobre o paciente.