João Gordo cancela agenda de shows e é internado novamente na UTI

10/08/2019 | 15:11



João Gordo, líder da banda Ratos de Porão, já havia comunicado anteriormente através de suas redes sociais que não estava muito bem de saúde. O cantor tinha compartilhado que tinha sido internado por conta de uma grave pneumonia e que chegou até a ficar na UTI.

Alguns dias depois, a sua esposa, Vivi Torrico, comentou nas redes sociais que o cantor havia melhorado e que ele estava de alta para retornar para a casa e voltar com as suas atividades normais, mas foi na tarde deste sábado, dia 10, que uma nova publicação foi feita na conta de João em seu Instagram comentando do retorno do músico mais uma vez ao hospital.

A banda Ratos de Porão comunica que, por enquanto, os shows até o final do ano de 2019 estão CANCELADOS, incluindo a turnê na Europa, devido a nova internação de João Gordo. O vocalista do grupo se encontra na UTI com quando de pneumonia grave. O restante da agenda dependerá do estado de saúde do artista.

Pelo visto ele não estava 100% quando foi dada a alta pela primeira vez, né? Desejamos melhoras!