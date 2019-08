Claudia Leitte arranca dente de leite do filho mais novo durante um vídeo

10/08/2019 | 14:11



Claudia Leitte arrancou suspiros dos seus fãs e seguidores do Instagram ao compartilhar na última sexta-feira, dia 9, um vídeo super fofo em que seu filho caçula, Rafael, está prestes a perder um dentinho de leite e diferente do que você imagine, o garotinho mostrou ser super forte e ficou extremamente animado com o procedimento.

Quando você fica lindo mesmo sem a chapa, brincou a cantora na legenda.

Depois de colocarem o fio dental amarradinho no dente e Cláudia perguntar se poderia puxar, Davi, o filho mais velho, cai na gargalhada com a reação do irmão ao ver o resultado. Lembrando que a artista está na reta final de sua terceira gestação, desta vez Claudinha está esperando por uma menina que se chamará Bela e tem previsão de chegada ainda em Agosto. A cantora escolheu os Estados Unidos para a bebê nascer onde já até está morando com a família e apenas aguardando a chegada de Bela.