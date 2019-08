Vocalista do Sorriso Maroto comenta sobre cirurgia no pulmão

10/08/2019 | 14:11



Bruno Cardoso que é o vocalista do grupo Sorriso Maroto aproveitou as suas redes sociais na última sexta-feira, dia 9, para comentar com seus fãs e seguidores sobre um procedimento que ele passou para tratar um derrame pleural. O cantor teve que tirar o líquido da membrana pleural acumulado dentro de seu pulmão, o que havia causado anteriormente fortes dores.

E claro, por conta do problema de saúde, o pagodeiro teve que suspender alguns shows já marcados em sua agenda para ter uma recuperação melhor e com mais tranquilidade. Bruno compartilhou com seus fãs no Instagram uma carta comunicando como foi o procedimento e agradeceu muito todas as mensagens e orações que foram direcionadas para ele.

Já passaram algumas horas que terminei com sucesso o procedimento, mas não tive como vir aqui escrever para vocês. Em resumo: Deus tudo muito mais que certo! Obrigado a todos pelas menagens nas redes, no WhatsApp ou quaisquer formas de recado. A todas as orações, religiões e crenças. Podem ter certeza que tudo isso fez uma grande corrente de energia positiva. E o melhor é dizer a vocês: fez efeito! Não vejo a hora e logo estar com vocês. Fazer música, levar alegria e amor, agora sem nenhuma dor me incomodando. Vou cantar com todos a alegria e oportunidade de estarmos juntos, brindar a vida. Pois o melhor dessa vida é viver de coração. Já volto!

Que susto, hein! Alguns famosos comentaram sobre a postagem do cantor como: Fátima Bernardes, Arlindinho - filho de Arlindo Cruz, Cássio Reis, entre outros. Ainda bem que ocorreu tudo bem e logo aguardamos o retorno de Bruno Cardoso voltando aos palcos.