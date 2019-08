Ryan Reynolds imita tatuagem de Dwayne The Rock Johnson

10/08/2019 | 13:11



Ryan Reynolds é conhecido por seu bom humor na internet - e The Rock também! Então, é claro que a união dos dois, que estão em cartaz no Brasil com Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw, onde Reynolds faz participação especial, ia render no Instagram.

Na noite de sexta-feira, dia 9, eles posaram juntos e mostraram que Ryan imitou a tattoo imensa de The Rock, no ombro. É claro que o desenho não parece ser permanente, mas isso não impediu os dois de fazerem piadas nas redes:

Vocês não imaginam o quão desapontado fiquei ao descobrir que isso não era único, disse Reynolds.

E Rock respondeu:

Você puxa sua camisa para mostrar a tattoo e parece legal e sexy. Eu puxo minha camisa e parece um indicador de que como mulheres e criancinhas.

Parece que os fãs não concordaram, já que se derreteram por Dwayne nos comentários!