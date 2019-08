Marc Márquez é o mais rápido na Áustria e vai largar em primeiro pela 59ª vez

10/08/2019 | 10:35



O espanhol Marc Márquez não deu chances aos adversários e conquistou, neste sábado, a pole position para a etapa da Áustria da MotoGP, em Spielberg. O piloto da Honda obteve o tempo de 1min23s027 na melhor volta e vai largar em primeiro lugar pela sétima vez no ano e pela 59ª na carreira na principal categoria do motociclismo, superando o lendário australiano Michael Doohan.

Com o novo recorde na pista de 4.318 metros, Márquez ficou quase meio segundo à frente do segundo colocado, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que registrou o tempo de 1min23s461. O italiano Andrea Dovizioso (Ducati), vice-líder do Mundial, fechou a primeira fila, com 1min23s515, seguido bem de perto pelo espanhol Maverick Viñales (Yamaha), com 1min23s523.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) surpreendeu, ao ficar na quinta posição (1min23s652), à frente do japonês Takaaki Nakagami (Honda), que cravou 1min23s669.

A terceira fila será aberta pelo espanhol Alex Rins (Suzuki), com o tempo de 1min23s681. Ele terá ao lado o australiano Jack Miller (Ducati), que fez a melhor volta em 1min23s688 e o britânico Cal Crutchlow (Honda), com 1min23s754. Em má fase, o supercampeão Valentino Rossi (Yamaha) ficou apenas com o décimo tempo, ao registrar 1min23s817.

Márquez lidera a classificação do Mundial com 210 pontos, contra 147 de Dovizioso. O italiano Danilo Petrucci (Ducati), apenas 12º no grid, soma 129, enquanto o espanhol Alex Rins acumula 114. O quinto classificado é Maverick Viñales, com 91 pontos, um a mais que Valentino Rossi.