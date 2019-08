Bolsonaro coloca general para comandar a EBC

10/08/2019 | 10:16



Pouco mais de um mês depois de ter tomado posse na Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos, decidiu nomear o general de divisão Luiz Carlos Pereira Gomes no cargo de presidente da EBC - Empresa Brasil de Comunicação. A mudança foi acertada com o presidente Jair Bolsonaro e com o secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten. O general Pereira Gomes assumirá o lugar do administrador de empresas Alexandre Henrique Graziani Junior, que ocupava o posto desde fevereiro.

A EBC foi criada em 2007, pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tem sob o seu guarda-chuva várias emissoras de TV e rádio, entre elas, a TV Brasil, a Agência Brasil, a NBR, que transmite programação oficial do governo federal, além da Rádio Nacional.

Durante a campanha eleitoral do ano passado e mesmo após a posse, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que extinguiria a estatal. Mas o plano não foi levado adiante e a empresa continua em pleno funcionamento. Conta ainda com outros militares ocupando diversos cargos em sua estrutura.

No mês passado, o general Pereira Gomes deixou o Comando Militar do Planalto (CMP), após ser transferido para a reserva.