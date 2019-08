Potencial atrativo

Do Diário do Grande ABC



10/08/2019



Do outro lado do mundo surgiu uma das mais alvissareiras notícias dos últimos tempos. Dá conta que a gigante chinesa Huawei vai construir no Estado de São Paulo a sua segunda unidade fabril no País, com investimento de US$ 800 milhões nos próximos três anos.



A empresa, que hoje possui unidade em Sorocaba, no Interior, em que oferece 2.000 empregos diretos e proporciona outros 15 mil indiretos, busca um local para a instalação. Essa escolha se dará em decorrência do alinhamento de três fatores: logística, disponibilidade de mão de obra e condições técnicas de implantação dos novos site e fábrica.



Requisitos que colocam o Grande como potencial candidato a receber o empreendimento. No campo da logística, está situado próximo do principal porto do País (Santos), do aeroporto de Cumbica e tem acesso fácil às principais rodovias que interligam o Brasil.



Para a qualificação da força de trabalho, a região possui grandes centros universitários – públicos e privados –, capazes de atuar na formação de trabalhadores alinhados às necessidades deste segmento tão moderno. Assim como contribuir para a criação de condições técnicas para montagem do parque industrial.

Neste processo de atração de investimentos, o poder público tem a obrigação de atuar como facilitador. Ontem, por exemplo, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC deu passo importante ao formalizar a criação do Grupo de Trabalho Universidades, com a intenção de trocar experiências e interagir com as administrações municipais.



É urgente que essa relação seja acelerada e que os sete prefeitos, por meio do colegiado que une os municípios, se mobilizem para mostrar o que esta região tem para oferecer. E que marquem posição na disputa. Como disse o chefe do Executivo de Santo André e presidente do Consórcio, Paulo Serra, os municípios têm de se tornar atraentes para novas empresas e investidores. Assim, todos saem ganhando.