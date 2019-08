Trump diz que espera encontrar Kim Jong Un em 'futuro não tão distante'

10/08/2019 | 09:27



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que espera encontrar o líder norte-coreano Kim Jong Un "em um futuro não tão distante" para retomar negociações nucleares.

Em sua conta do Twitter, Trump relata que recebeu uma extensa carta na qual o líder norte-coreano declarou, "muito gentilmente", o desejo de um novo encontro para iniciar conversas assim que os americanos e a Coreia do Sul encerrarem seus exercícios militares conjuntos.

"Foi uma carta longa, principalmente reclamando dos exercícios ridículos e caros. Também foi um pequeno pedido de desculpas pelos testes com mísseis de curto alcance, dizendo que esses testes iriam parar assim que os exercícios terminarem", escreveu. "Uma Coreia do Norte desnuclearizada resultará em um dos mais bem-sucedidos países do mundo!", concluiu o presidente americano.