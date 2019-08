Emprego na construção civil da região cresce 166%

da Redação



10/08/2019 | 07:00



O nível de emprego na construção civil no Grande ABC registrou alta de 166% de maio a junho, segundo dados divulgados ontem na pesquisa mensal do SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo) realizada em parceria com a FGV (Fundação Getulio Vargas), com base em informações do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do governo federal.

O estoque de vagas no setor cresceu de 138 nas sete cidades para 368. O número positivo é puxado por São Caetano, onde o volume de postos de trabalho na construção civil aumentou de 77 para 408 espaços.

O saldo (diferença entre admissão e demissão) do semestre no Grande ABC é positivo em 918 vagas. O estoque total está em 39.592 postos de trabalho (veja quadro ao lado).

No País, o nível de emprego na construção civil variou positivamente 0,64% na comparação entre maio e junho. Foram abertos 14.828 postos de trabalho no período. No semestre, o índice nacional é positivo em 2,89%, equivalente a 65.727 postos. O setor empregava 2.338.204 trabalhadores em todo o País. No Estado de São Paulo, a variação foi positiva em 0,48%, com 3.076 novas vagas.

“Embora a criação de empregos na indústria da construção no primeiro semestre seja positiva, o ritmo ainda se mostra muito lento. Além da reforma da Previdência, esperam-se medidas de peso para elevar a demanda do setor”, pediu o presidente do SindusCon-SP, Odair Senra. A reforma da Previdência foi aprovada nesta semana pela Câmara Federal e agora passa por avaliação do Senado. O governo estima votar o texto até setembro.