Grande ABC se articula para receber fábrica da Huawei

10/08/2019 | 07:00



A fabricante chinesa de celulares Huawei, gigante asiática que se consolidou no segundo lugar entre as empresas que mais vendem smartphone do mundo, atrás somente da Samsung, deve abrir nova fábrica no Estado. E o Grande ABC se articula para receber o investimento, que vai chegar a US$ 800 milhões nos próximos três anos (2020 a 2022).

O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB) após encontro, em Xangai, com Steven Shen, vice-presidente da Huawei Brasil. “Essa reunião definiu as perspectivas de investimentos da Huawei no Brasil e em São Paulo. A Huawei já tem uma fábrica em Sorocaba, no Interior de São Paulo, que emprega 2.000 funcionários diretos e 15 mil indiretos. Eles definiram novo investimento em São Paulo: uma nova fábrica em uma nova cidade”, afirmou Doria.

Segundo informações do governo, a escolha da cidade será feita pela Huawei nos próximos meses, dentro do polo de desenvolvimento tecnológico do Estado. A definição deve acontecer considerando logística, disponibilidade de mão de obra e condições técnicas de implantação do novo site e da nova fábrica, que, além do mercado doméstico brasileiro, vai suportar a exportação para a América do Sul. Para especialistas e autoridades, o Grande ABC une todos os critérios.

De acordo com o prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal, Paulo Serra (PSDB), a região está redescobrindo sua vocação e recobrando a sua competitividade. “Este diagnóstico faz parte do novo modelo de gestão implantado no Consórcio para que os sete municípios voltem a ser atraentes para novas empresas e investidores. Santo André, por sua vez, já se mobilizou para agendar visita e apresentar as condições que a cidade reúne, com benefícios para o grupo.”

Coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero apontou que a região tem todas as credenciais para receber a fabricante asiática. “Porém, apesar disso, temos diversos pontos de estrangulamento logístico. É importante que o projeto do BRT saia do papel para permitir que a ligação com São Paulo seja mais rápida. A nossa proximidade com o Porto de Santos é estratégica para exportações”, analisou.

Ele afirmou que é “fundamental abrir as portas para o setor de tecnologia”. “A região tem ótimas instituições de ensino e tenho certeza que, com o estímulo do governo do Estado, poderíamos criar algo parecido como o Vale do Silício (nos Estados Unidos). Região tem grande adensamento de boas oportunidades e empresas de tecnologia. O Grande ABC saltaria de polo industrial para um polo tecnológico.”

Na reunião com o governador, na China, também foi discutido o programa da tecnologia 5G. A Huawei e o Estado devem esperar o leilão dessa frequência, pela Anatel, com o acompanhamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, do governo federal, que deve ocorrer em março de 2020.