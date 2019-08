Atropelaria Filippi nas urnas, garante Lauro

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



10/08/2019 | 07:00



Responsável por tirar o PT do poder em Diadema há sete anos, o prefeito Lauro Michels (PV) rebateu o ex-prefeito José de Filippi Júnior (PT) e disse ao Diário que, se tivesse chances de buscar novo mandato na eleição do ano que vem, “atropelaria” o petista nas urnas.

A declaração foi uma reação às falas de Filippi, que, há uma semana, disse, também em entrevista ao Diário, que Lauro “parece um menino mimado que pegou um brinquedo e enjoou dele”, em críticas às gestões do verde. Lauro se defendeu, afirmando que herdou dívidas de Filippi, que foi prefeito por três mandatos (1993 a 1996, 2001 a 2004 e 2005 a 2008), e de Mário Reali (PT, 2009 a 2012). “Esse brinquedo que eu herdei (Prefeitura) vai demorar umas cinco gestões para se estabilizar”, rebateu o verde, ao citar como exemplos as falências das empresas públicas Saned (Companhia de Saneamento de Diadema) e ETCD (Empresa de Transporte Coletivo de Diadema).

“Penso que ele (Filippi) de forma nenhuma poderia falar que eu cansei do brinquedo, até porque eu não cansei. O mandato tem um prazo. E se eu pudesse disputar nova reeleição, eu ganharia do Filippi com toda certeza porque eu iria para o debate com ele, mostraria que ele foi um péssimo prefeito, fez péssimos negócios para a cidade e que não soube fazer gestão a não ser fazer arrecadação para campanha política. Sem sombra de dúvidas venceria o Filippi, atropelaria ele igual um trator nas urnas.”

Lauro não só aceitou a provocação de Filippi como subiu o tom dos ataques, afirmando que o petista, que já avisou que tentará o quarto mandato de prefeito em 2020, está “desesperado”. “Não tenho nada contra o PT e contra a pessoa do Filippi. Pelo contrário. O filho dele foi amigo da minha irmã, estudaram juntos, frequentava a minha casa. Conheço o Filippi e ele me conhece, conheço a mulher dele. Frequentava a mesma academia que ele. Mas acho que o Filippi está desesperado igual mulher solteira. Quando ela precisa casar e precisa achar um cara para casar de qualquer jeito”, comparou.

A troca de ataques entre Lauro e Filippi evidencia o nível de acirramento que deve marcar a disputa eleitoral do próximo ano, quando o verde tentará repetir o feito de Filippi, que, após dois mandatos, elegeu Reali como sucessor. Ex-vice-prefeito, o atual deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) é o favorito do Parque do Paço para representar o governo nessa briga.

Para Lauro, Filippi “tinha de ter vergonha” de tentar voltar ao comando do Paço. “Não sei nem por que ele está sendo candidato de novo. Ele poderia deixar a política se oxigenar, que é muito mais inteligente da parte dele. Tem grandes quadros no PT para serem candidatos na cidade, como o (vereador) Orlando Vitoriano, pessoas que estão preparadas para serem candidatas a prefeito, pessoas com novas ideias.”