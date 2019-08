Alunos interagem com animais nas salas de aula municipais de Diadema

Yasmin Assagra

A Prefeitura de Diadema retomou as atividades de educação ambiental nas escolas municipais da cidade neste ano. Denominado Natureza Viva, o projeto proporciona a interação dos estudantes com idade entre 1 e 10 anos com animais dentro da sala de aula. A meta é atender as 62 unidades de ensino da cidade até o fim do ano.

Ao todo, são 21 profissionais envolvidos na ação, que transmite o conhecimento técnico da biologia por meio de dinâmicas e brincadeiras para as crianças. “A linguagem precisa ser diferenciada para que eles (estudantes) entendam o papel deles em relação ao meio ambiente e o quanto são importantes. O plano é capacitar os professores da rede municipal para que mais alunos sejam educados ecologicamente todos os dias”, explica o biólogo e coordenador de educação ambiental Sandro Santana.

A equipe do Diário participou de uma das aulas promovidas pelo projeto nesta semana na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Paulo Freire, no Jardim Rosinha. O astro da apresentação em sala de aula é o coelho Bolota. “Estava esperando o Bolota chegar. Espero que ele venha mais vezes”, disse a aluna Letícia Lima, 4 anos. Já Davi Lucas, 5, considera que, além do coelho, o casco de tartaruga foi interessante. “Lembrei da tartaruga do meu tio. Achei muito legal, mas o Bolota foi o mais divertido”, contou. Os pequenos também interagiram com um bicho-pau, ninhos e com peles de cobra.

Um dos objetivos da Secretaria de Educação de Diadema é que o projeto se torne política pública, ou seja, integre o currículo da rede municipal. “É uma oportunidade de ampliar esse contato das crianças com o meio ambiente. Eles precisam levar isso para a vida e queremos tornar isso frequente na educação básica de Diadema”, ressaltou o secretário de Educação, Cacá Vianna.

O Natureza Viva começou em 2017 como projeto piloto em 17 escolas e no Borboletário de Diadema, no bairro Inamar. Em 2018, 27 mil pessoas foram impactadas pela ação, que também contou com palestras, distribuição de mudas e atividades educativas em comunidades carentes.