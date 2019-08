Expresso ABC terá uma viagem a mais a partir de segunda

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



10/08/2019 | 07:00



A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) informou ontem que o Expresso ABC, ramal de trem que liga Santo André a São Paulo em oito minutos, passará a realizar uma viagem a mais a partir de segunda-feira. Devido à demanda de passageiros, o trajeto entre as estações Tamanduateí e Prefeito Celso Daniel-Santo André, com parada só em São Caetano, realizado a partir das 16h diariamente, será feito até as 20h e não mais até 19h30 como ocorre atualmente.

Com a ampliação, serão 17 viagens no total do Expresso ABC, todas em horários de pico de segunda a sexta-feira. O intervalo entre as partidas do modelo é de 30 minutos. Na parte da manhã, o trem direto circula das 6h às 9h30, totalizando oito composições. A operação começa a partir da Estação Prefeito Celso Daniel-Santo André, parando na Estação São Caetano e encerrando a viagem na Estação Tamanduateí, que tem integração gratuita com a Linha 2-Verde do Metrô. No sentido inverso, serão nove partidas da Estação Tamanduateí, a partir das 16h.

Em operação desde novembro de 2016, o Expresso ABC circula em via exclusiva entre as paradas, sem interferir no tráfego de trens da Linha 10-Turquesa, que opera entre Brás e Rio Grande da Serra com intervalo regular. A medida, além de desafogar o principal ramal de trem da região, também tem atraído novos usuários ao sistema em decorrência da rapidez oferecida pelo serviço.

As viagens do Expresso ABC são realizadas por composição de oito carros, com capacidade para até 2.000 pessoas. Além do tempo menor de percurso, entre Santo André e Tamanduateí, o serviço aumentou a oferta de lugares para os passageiros que viajam neste trecho.

Segundo a CPTM, as partidas realizadas durante o período da manhã concentram o maior volume de passageiros – média por viagem de 1.568 usuários. Já no período da tarde são 1.475 pessoas transportados por composição. A média diária de usuários do serviço subiu de 18 mil em 2017 para 24,3 mil no ano passado. O número representa acréscimo de 6.350 indivíduos por dia.