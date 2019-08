Instantâneos de uma cidade operária

Ademir Medici



10/08/2019 | 07:00



Maria Claudia Ferreira, que está colaborando com a série Semana São Caetano 2019, nos envia novas fotos, que estão no site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Belas fotos provavelmente da década de 1960.

A do desfile na pista de atletismo do então Estádio Lauro Gomes de Almeida, hoje Anacleto Campanella, nos foi mostrada, anos atrás, pelo professor Oscar Garbelotto, que guardava uma série daquele dia, com outras escolas desfilando.

Numa licença de linguagem, informamos que o som do bairro Olímpico chegava a outros pontos da cidade, entre os quais as três imagens bem centrais – a do Centro Novo: da Manoel Coelho chega-se facilmente à Goiás e aos dois equipamentos vizinhos, do Jardim Primeiro de Maio e da Praça dos Estudantes. Sendo assim, salve São Caetano...

Claudia Ferreira informa que outras imagens da querida cidade podem ser vistas em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-caetano-do-sul/historico.

Éder Jofre. Galo e Pena. Campeão do mundo

Texto: Milton Parron

Os Jogos Pan-Americanos ensejam que no programa Memória deste fim de semana sejam revividas algumas das principais lutas do maior pugilista brasileiro de todos os tempos, Éder Jofre. Segundo a revista The Ring, a mais prestigiada publicação sobre pugilismo, Éder é o nono na lista dos 50 melhores boxeadores da era moderna. Campeão do mundo em duas categorias distintas, peso-galo e peso-pena, Éder é de origem humilde de uma família de pugilistas, os Zumbano. Seu pai, o argentino Aristides Kid Jofre, que também foi um bom boxeador e dono de academia, foi quem passou para o filho todos os ensinamentos sobre a ‘nobre arte’. Um programa carregado de emoção aguarda pelos fãs do Memória neste fim de semana. EM PAUTA Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Memória. Éder Jofre, Sempre Campeão. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h – se houver futebol o programa atrasa, com reprise amanhã, sem atraso às 5h. E na internet em bandeirantes.com.br – NO AR. Diário há 30 anos Quinta-feira, 10 de agosto de 1989 – ano 32, edição 7140 Manchete – José Augusto apanha e acusa o vice Antonio Justino; invasão de terra em Diadema gera tumulto; prefeito leva soco e caso vai parar na polícia. Eleições 89 – O ex-prefeito de São Bernardo Aron Galante aderiu à candidatura de Brizola ao se filiar ao PDT. Transportes – Acaba greve de trólebus e 258 são demitidos por justa causa. Em 10 de agosto de... 1919 – O ferroviário Benedicto Gamizette, solteiro, 21 anos, foi encontrado morto no barracão das pontes da Estrada de Ferro São Paulo Railway, em Paranapiacaba. O médico legista Rebello Netto avaliou como morte natural, provocada por edema agudo do pulmão. 1969 – Em avant premiére lançado do filme O Homem das Bolinhas, no Cine Damasco, em Ribeirão Pires, com Ronal Golias. Quase todos os interiores do filme foram rodados na mansão Richers. Cine Damasco, propriedade de Chicrala Chiedde, amigo de infância de Herbert Richers na cidade – o mesmo Herbert Richers das versões de filmes na TV. 1984 – Iniciadas obras do Projeto Cura (Comunidades Urbanas de Recuperação Acelerada), na Vila Magine e nos Jardins Cerqueira Leite, Ipê e Rosina, todos em Mauá. Hoje - Dia Mundial da Solidariedade Cristã Santos do dia - São Lourenço. Morreu em 10 de agosto de 258, perseguido pelas autoridades de Roma. Os romanos ergueram, ao longo do tempo, tantas igrejas em sua homenagem que nem mesmo São Pedro e São Paulo, os padroeiros de Roma, possuem igual devoção.

Municípios brasileiros