Borussia Dortmund vence fácil fora de casa em sua estreia na Copa da Alemanha

09/08/2019 | 19:52



Com um gol de Marco Reus e outro de Paco Alcácer, o Borussia Dortmund venceu o Uerdingen por 2 a 0, nesta sexta-feira, fora de casa, em sua estreia na Copa da Alemanha. Foi o segundo triunfo do time em dois confrontos oficiais nesta sua temporada 2019/2020 - no último sábado, a equipe derrotou o Bayern de Munique, também por 2 a 0, para garantir o título da Supercopa da Alemanha.

Assim, o clube de Dortmund assegurou classificação com tranquilidade à próxima fase da competição, que só será realizada no final de outubro. O seu rival seguinte ainda será definido no torneio, sendo que a nova vitória deu ainda mais confiança ao Borussia antes de estrear no Campeonato Alemão no dia 17, em casa, contra o Augsburg.

"Ainda não estamos no nível da temporada passada, mas temos grandes planos para este ano e queremos mostrar isso quando começar o Campeonato Alemão", afirmou o meia-atacante Reus, que abriu o placar do duelo desta sexta com um gol aos 4 minutos do segundo tempo.

Depois disso, aos 25, o atacante espanhol Paco Alcácer ampliou para o time de Dortmund, que assim eliminou o Uerdingen, modesto clube que hoje ocupa a terceira divisão do futebol alemão.

Em outro duelo realizado nesta sexta-feira pela abertura da Copa da Alemanha, o Borussia Mönchengladbach também se garantiu na segunda fase do torneio ao estrear com um triunfo por 1 a 0 sobre o Sandhause, da segunda divisão nacional, fora de casa.

O único gol do triunfo foi marcado por Marcus Thuram, aos 19 minutos do primeiro tempo. Marcus é filho do ex-jogador Lilian Thuram, que foi campeão do mundo pela seleção francesa na Copa de 1998 e também faturou a Eurocopa em 2000.

No outro confronto do dia pela Copa da Alemanha, o Nuremberg bateu o Ingolstadt por 1 a 0, também como visitante, para avançar à segunda fase da competição. O austríaco Nikola Dovedan garantiu a vitória com um gol marcado aos 42 minutos da etapa final.