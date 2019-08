‘O Fantasma da Ópera’ celebra um ano em cartaz

Luís Felipe Soares



A mais recente versão para os palcos do drama e das emoções de O Fantasma da Ópera ganhou espaço na agenda cultural de São Paulo em agosto de 2018. O musical voltou à cena para ser montado pela segunda vez no Brasil e celebra um ano em cartaz no Teatro Renault, tendo tido sua temporada prorrogada algumas vezes por causa do sucesso que tem feito no circuito. Em números, a atual produção soma cerca de 300 apresentações e por volta de 500 mil ingressos vendidos.

“Costumo falar que fazer parte do elenco deste espetáculo é meio que um sonho para qualquer ator de musicais. Vira e mexe, após um ano de apresentações, paro e penso que estou em um projeto especial”, revela Marcos Lanza, de São Bernardo, que faz parte do elenco dando vida ao personagem Monsieur André. “É superlegal entrar em cena e ver a plateia lotada sempre. A galera nos dá uma energia quase que diária e a cada sessão acaba sendo como se fosse a primeira vez. Mesmo depois de bom tempo, a procura continua alta e não perde força.”

Ele acaba sendo um dos alívios de risadas da peça francesa de Gaston Leroux (1868-1927) sobre misteriosa figura que assombra a Ópera de Paris e se apaixona pela cantora Christine, tendo o objetivo de transformá-la na grande estrela do prédio que adotou como casa. Monsieur André é um dos empresários que aparecem no início da história para tomar conta da casa de shows e ajuda o público a desvendar questões sobre o protagonista. “O personagem é um lorde elegante. Como foi criado em séculos atrás, preciso pensar nas questões de maneirismo, daí me divirto muito. Tenho facilidade para o cômico e ele, junto com Monsieur Firmin, são respiro para a dramaticidade do espetáculo”, comenta.

Lanza mora na Capital há alguns anos devido à vida profissional, mas sempre vem para a terra natal para visitar a família e resolver questões pessoais. “Semanalmente estou na região. Meus domingos acabam sendo durante o começo da semana, quanto temos folga. São Bernardo é aqui do lado, então não tem problema.” No palco, ele tem a companhia na peça da bailarina são-bernardense Ariadne Okuyama.

A nova extensão – que promete ser a última – do programa de O Fantasma da Ópera na Capital segue até 15 de dezembro. As apresentações ocorrem de quarta a sexta-feira, às 21h, aos sábados, às 16h e 21h, e, aos domingos, às 15h e 20h. Com valores que variam de R$ 30 a R$ 300, os ingressos para todos os dias estão à venda na bilheteria do teatro e pela internet (premier.ticketsforfun.com.br).