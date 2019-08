Seleção feminina vence os EUA e se garante nas semifinais do vôlei no Pan

09/08/2019 | 18:35



A seleção brasileira feminina de vôlei está classificada às semifinais dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Nesta sexta-feira, a equipe nacional assegurou a passagem de fase ao obter o segundo triunfo em três duelos, tendo derrotado os Estados Unidos por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/22 e 25/17, em 1 hora e 43 minutos.

"O time entrou melhor em quadra hoje em todos os fundamentos. A Paula também entrou bem na partida e deu uma energia boa para o grupo. Apesar dela não ter jogado na posição de costume, foi muito efetiva nas bolas altas e distribuiu o jogo com a Lorennne. O time se arrumou em quadra, defendemos mais e o passe fluiu um pouco melhor. Voltamos a jogar no nosso padrão de jogo", afirmou o técnico José Roberto Guimarães.

Zé Roberto escalou o Brasil com Macris, Lorenne, Maira, Lana, Mara e Lara, além da líbero Natinha. E acionou Paula Borgo, Juma e Mayany durante o duelo. A oposta Lorenne liderou a seleção ao marcar 23 pontos. A atacante Paula Borgo se destacou com 12 acertos, um a menos do que a oposta norte-americana Rivers, com 13 pontos.

Em 2019, a seleção feminina foi vice-campeã da Liga das Nações, que teve sua fase final sendo realizada em Nanquim, na China. Além disso, se classificou na semana passada aos Jogos de Tóquio, através de torneio pré-olímpico disputado em Uberlândia. Agora, em Lima, Zé Roberto optou por não levar algumas das suas principais jogadoras, como Gabi, Natália, Bia e Tandara.

CONVOCAÇÃO - No mesmo dia em que a seleção se garantiu nas semifinais do Pan de Lima, a CBV comunicou que Zé Roberto convocou a oposta Sheilla, a libero Camila Brait e as ponteiras Drussyla e Gabi Cândido visando a disputa do Campeonato Sul-Americano e da Copa do Mundo.