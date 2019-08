Meghan Markle e príncipe Harry homenageiam Lady Di em post

09/08/2019 | 18:10



Meghan Markle e príncipe Harry fizeram uma homenagem à princesa Diana no Instagram. O casal compartilhou uma frase de Lady Di para inspirar os seus seguidores e contaram que farão isso ocasionalmente, dividindo com seus seguidores algumas das frases que mais gostam.

A primeira delas é justamente da eterna Princesa de Gales, mãe de Harry e príncipe William. Na imagem, que traz a frase da ex-esposa de príncipe Charles, está escrito o seguinte:

Realize um ato aleatório de bondade, sem nenhuma expectativa de reconhecimento, sabendo que um dia alguém vai fazer a mesma coisa por você.

Legal, né?

Na legenda, o casal explicou o seguinte:

Palavras têm o poder de inspirar, por isso estamos felizes em dividir com vocês algumas de nossas frases preferidas. De membros do público para figuras públicas, de professores e estudantes a jovens líderes, nós começamos com uma frase de Diana, a Princesa de Gales.