Com Borja e Ramires, Palmeiras treina com a força máxima para enfrentar o Bahia

09/08/2019 | 17:33



O técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, ganhou opções para montar o time para enfrentar o Bahia, no domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Em atividade na Academia de Futebol nesta sexta-feira, o treinador pôde contar novamente com o atacante colombiano Miguel Borja, livre de problema no tornozelo esquerdo, e teve o retorno também do meia Ramires, recuperado de lesão na coxa direita.

A imprensa acompanhou os dez primeiros minutos do trabalho. Dos jogadores mais utilizados regularmente, Felipão só terá um desfalque para domingo. O zagueiro paraguaio Gustavo Gómez vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O substituto deve ser Edu Dracena ou Vitor Hugo, contratado recentemente à espera da oportunidade de reestrear pelo clube.

Só dois atletas não participaram do treino desta sexta. O atacante Carlos Eduardo está em fase final de recuperação de caxumba. Já o meia Hyoran permaneceu na área interna da Academia de Futebol, em atividade individualizada. Outro nome que recentemente estava lesionado, o atacante Henrique Dourado também trabalhou com o grupo e aguarda chance para ser escalado nos próximos dias.

Contra o Bahia, o Palmeiras deve ser escalado com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Edu Dracena (Vitor Hugo) e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Borja (Deyverson). O último treino antes da partida será na Academia de Futebol, na manhã de sábado, em trabalho fechado à imprensa.