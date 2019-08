Do Dgabc.com.br



09/08/2019 | 17:36



O final de semana continuará com tempo estável no Grande ABC, mas com variação de nebulosidade no domingo.

O sábado terá céu parcialmente nublado e não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar poderá atingir valores perto dos 30% em alguns pontos.

Os ventos serão fracos a moderados e as temperaturas continuarão elevadas, com máxima de 30°C e mínima de 14°C.

Já no domingo, uma frente fria passará pelo oceano e aumentará a nebulosidade, mas sem ocorrência de chuva.