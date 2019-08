Morto há 31 anos, Ramón Valdes, o Seu Madruga, aparece em hospital lutando contra câncer terminal em foto rara

09/08/2019 | 17:11



No dia 9 de agosto de 1988, há exatos 31 anos, morria Ramón Valdes, responsável por viver Seu Madruga no seriado Chaves. E para não deixar a data passar em branco, o neto do ator, Miguel Valdes publicou uma foto antiga da família em que Ramón, no hospital, já lutava contra o câncer terminal que tirou sua vida.

Na legenda, está escrito o seguinte:

Hoje 31 anos atrás Madruguinha morreu. Como você pode ver nesta foto, mesmo com câncer terminal ele ainda estava sorrindo, ele ainda estava brincando e fazendo as pessoas ao seu redor felizes. Esse lindo personagem fez pessoas como você o queiram até hoje, e é só graças a você que ele ainda está vivo! Toda vez que ligamos a TV, toda vez que alguém compartilha um meme ou uma frase de Madruguinha. MUITO OBRIGADO, amigos, nós amamos muito você e agradecemos tanto amor!