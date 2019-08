Ludmilla lança clipe de Flash, música com frase icônica: Quanto mais a sua inveja aumenta, mais a minha bunda cresce

09/08/2019 | 17:10



Ludmilla lançou nesta sexta-feira, dia 9, o videoclipe de Flash, o terceiro single do álbum Hello Mundo. O clipe foi dirigido pelo diretor criativo Giovanni Bianco, conhecido por seus trabalhos com Madonna e outros grandes nomes do meio artístico, e foi gravado no Palácio dos Cedros, no bairro do Ipiranga, em São Paulo.

- Eu estava morrendo de vontade de trabalhar com a Ludmilla. Ela é inspiradora, forte, poderosa, dona da própria vida, uma mulher de uma potência enorme. Quando a Ludmilla me mandou a música Flash, logo pensei no vídeo como se tivesse a mesma força do aparelho que proporciona a luz necessária para tirar fotografias instantâneas através de um dispositivo que produz um clarão. Essa força da luz me inspirou muito, usando o poder de acionar um botão e mostrar o poder dela como mulher e ser humano, acendendo um flash pro universo, contou o diretor.

- Foi uma grande honra poder concluir a realização deste projeto. Fizemos com muito carinho para que tudo saísse perfeito. Estou muito feliz e realizada com todos estes novos projetos, o que posso dizer no momento é que ainda este ano o público pode esperar por muitas novidades, revelou Lud.

A letra da música é bem legal e possui uma frase icônica: Quanto mais a sua inveja aumenta, mais a minha bunda cresce. Quem vai começar a usar essa na internet, hein?

Hello Mundo traz parcerias com nomes consagrados da música, de diferentes estilos, como Anitta, Jão, Léo Santana, Ferrugem e Simone & Simaria, além de reunir inúmeros sucessos da cantora. Com dez faixas e com duas músicas do projeto já divulgadas - Favela Chegou, feat com Anitta e A Boba Fui Eu, parceria com Jão -, o disco Hello Mundo já faz o maior sucesso entre o público.