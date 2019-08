Lucas Lucco fará participação na novela 'A Dona do Pedaço'

09/08/2019 | 15:53



O cantor Lucas Lucco fará uma participação especial como ele mesmo na atual novela das 9 da TV Globo, A Dona do Pedaço. Segundo a assessoria da emissora informou nesta sexta-feira, 9, ao E+, seção de notícias de entretenimento do Portal do jornal O Estado de S. Paulo, as cenas serão gravadas na próxima semana, e têm previsão de ir ao ar em 19 de agosto, uma segunda-feira.

De acordo com o site de A Dona do Pedaço, Lucas Lucco viverá um 'namoro fake' com a influenciadora digital da trama, Vivi Guedes (Paolla Oliveira), ideia dada por sua assistente Kim (Monica Iozzi).

Resta saber qual será a reação de Chiclete (Sérgio Guizé), namorado 'de verdade' da blogueira.

Essa não será a primeira experiência de Lucas Lucco como ator: ele já interpretou o personagem Uodson, em Malhação, Daniel, em Sol Nascente, além de uma participação especial em Rock Story.