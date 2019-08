Justiça proíbe Mauá de romper com FUABC

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



09/08/2019 | 16:01



Atualizado às 16h32

A Justiça de Mauá concedeu liminar, na tarde desta sexta-feira, proibindo o governo da prefeita Alaíde Damo (MDB) de romper com a FUABC (Fundação do ABC) e celebrar contrato emergencial com nova OS (Organização Social) para gerenciar os equipamentos de saúde. O juiz Glauco da Costa Leite, da 3ª Vara Cível da cidade, vetou o município de celebrar contrato sem realizar licitação para escolha da entidade, sob pena diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento. O Diário antecipou na quinta-feira que o governo Alaíde decidiu encerrar o vínculo com a FUABC em meio às negociações e contratar, de forma emergencial a AMG (Associação Metropolitana de Gestão), sediada em Presidente Bernardes (Interior) por R$ 14,36 milhões por mês.

A decisão atende a pedido do MP (Ministério Público de Mauá), que ajuizou ação civil pública ontem, horas depois de o Diário revelar os passos da administração. Em seu despacho, o magistrado questiona a escolha do governo Alaíde em celebrar contrato emergencial, uma vez que a FUABC já atua no município de forma precária, isso é, provisória – o contrato formal não foi renovado. “Causa grande estranheza a contratação de nova associação sob o signo de chamamento emergencial, tal como realizado, para substituir quem, em caráter emergencial, já cumpre a mesma atividade. Indaga-se a razão pela qual não se teria realizado exatamente o procedimento regular de chamamento”.

Leite critica ainda a falta de transparência da Prefeitura de Mauá no processo de substituição da FUABC, uma vez que nem a entidade nem o MP foram comunicados antecipadamente da decisão. “Nota-se que não se encontra qualquer informação sobre a nova contratação com a Associação Metropolitana de Gestão no sítio eletrônico da Prefeitura de Mauá e tampouco no Portal da Transparência. A informação, ao que parece, também foi sonegada do órgão ministerial (Ministério Público) que vinha realizando as tratativas relacionadas à situação da saúde de Mauá, e só é encontrada por meio de notícias da imprensa local”, destacou.

Por meio de nota, a Prefeitura de Mauá informou que não foi notificada da decisão até o momento e que "tomará as devidas providências assim que necessário". A FUABC ainda não se manifestou.