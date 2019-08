Expresso Linha 10 ganha mais um horário a partir de segunda-feira

Do Dgabc.com.br



09/08/2019 | 15:48



A partir de segunda-feira (12), os cerca de 20 mil passageiros que utilizam diariamente o Expresso Linha 10 terão mais um horário à disposição, às 20h. Com a iniciativa, o total de viagens diárias do serviço passam de 16 para 17.

A medida faz parte do programa de melhoria para os moradores do Grande ABC. O expresso tem viagens entre as estações Tamanduateí e Santo André, com parada apenas em São Caetano da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) nos horários de pico entre 6h e 9h30 e 16h às 20h. O trajeto é percorrido em cerca de oito minutos e os trens partem com intervalo de 30 minutos. Pela manhã, são realizadas oito viagens. Já no período da tarde, serão nove a partir de agora.

No período matutino, as composições partem da Estação Santo André, param na Estação São Caetano e encerram a viagem na Estação Tamanduateí, onde há integração gratuita com a Linha 2-Verde do Metrô. Já no fim da tarde, os trens fazem o trajeto inverso.

Além disso, as viagens ocorrem em vias exclusivas, sem interferir no tráfego da Linha 10-Turquesa, que liga o Grande ABC à Capital, que opera com intervalo regular entre Brás e Rio Grande da Serra.