‘O Percevejo’ estreia em São Paulo

Miriam Gimenes



12/08/2019 | 07:39



Em tom circense e fantástico, o espetáculo O Percevejo, escrito em 1928 pelo dramaturgo russo Vladimir Maiakovski (1893-1930), estreia quinta-feira, às 21h, no Espaço Parlapatões, em São Paulo. A direção é de Francisco Hashiguchi.

Criado em plena consolidação do regime stalinista, o espetáculo é uma crítica política e conta a história de Prissípkin, vivido pelo ator Felipe Macedo, um ex-operário que abandona seus ideais para se casar com a filha de um aristocrata, mas no dia do casamento um incêndio extermina todos sem deixar sobrevivente.

Até que, cinco décadas depois, um mistério se desvenda em um futuro imaginado pelo autor, com um grande desenvolvimento tecnológico, mas com pessoas frias e desumanizadas. O corpo de Prissípkin é encontrado congelado. Após uma votação decide-se pelo descongelamento do corpo e, junto com ele, é descongelado também um percevejo que estava em seu colarinho.

A partir disso nasce o caos. A sociedade asséptica se ‘infecta’ com Prissípkin, os operários começam a se embebedar, as moças passam a se apaixonar e as pessoas se arriscam a dançar. Por fim, Prissípikin e o percevejo vão parar em um zoológico, onde os dois são considerados parasitas para aquela sociedade.

“O texto foi adaptado trazendo as falas para o tempo atual e algumas cenas acontecem no meio do público, sugerindo que os espectadores participem e se coloquem como sujeitos ativos na peça como um despertar de consciência sobre nossos verdadeiros papéis como cidadãos”, explica o diretor.



O Percevejo – Teatro. No Espaço Parlapatões – Praça Franklin Roosevelt, 158. De quinta a 30, toda quinta e sexta, às 21h. Ingressos: R$ 30 (R$ 15 meia), à venda em www.ingressoindependente.com.br.