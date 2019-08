Duas décadas de arte

Miriam Gimenes



10/08/2019 | 07:35



Ela está na flor da idade, afinal, tem apenas 20 anos. Mas, ao longo dessas duas décadas, conquistou a experiência e maturidade que vão além do seu tempo de existência. Falamos da Cia do Nó de Teatro, de Santo André, que só faz aniversário no próximo mês, mas começa neste fim de semana a programação comemorativa nomeada Histórias Para o Novo Mundo. Para tanto, juntaram amigos e coletivos que fizeram parte da trajetória para realizar encontro de teatro, dança, música, literatura e filosofia.

Fundadora da Cia ao lado de Esdras Domingos, Renata Moré exalta que o legal de fazer teatro é que ele se relaciona bem com todas as instituições da sociedade, por isso fizeram uma programação com temas diversificados. “Então, todas as palestras, espetáculos, conversas que vão ser realizados nas próximas semanas têm seu sentido e história particular”, explica.

Para ela, a vida no dia a dia é muito dura e o espaço serve como um acalanto em meio ao caos. “O que a gente veio descobrindo e amadurecendo ao longo da nossa história é que a Cia distensiona isso, esse peso que as pessoas carregam do lado de fora.”<EM>

Na programação preparada para hoje, às 20h, haverá a apresentação do espetáculo de dança Oba Nu Mun, feito por Lúcia Kakazu e Ricardo Kakazu. Eles partem de objetos e relatos de memória de uma avó, natural de um Japão pós-guerra, evidenciando o embate de culturas presente na relação com sua neta.

Amanhã, às 19h, haverá a apresentação de Contos de Amor do Mundo, em que o músico e contador de histórias Cristiano Gouveia apresenta seu espetáculo com histórias do mundo, voltadas ao público adulto, que falam sobre o amor, em suas mais variadas formas: amor por outra pessoa, pela música, pela justiça, pelo seu povo.

Na próxima sexta-feira, Cristiane Layher Takeda fará a palestra Konstantin Stanislavski e o Teatro de Arte de Moscou: O Sonho de uma Nova Cena para o Mundo, em que promoverá uma reflexão de como o ator, encenador, pedagogo, pesquisador e teórico teatral, transformou o teatro de sua época e sua obra inspirou gerações de artistas do mundo inteiro.

A programação, que pode ser visto de maneira completa no site www.ciadono.com.br. vai até dia 6 de outubro – e tem como último espetáculo Acalanto, às 19h, realizado pelo Grupo Acalanto de Teatro.



Histórias Para o Novo Mundo – Mostra comemorativa. Na Cia do Nó – Rua Regente Feijó, 359. Até 6 de outubro. De sexta a entrada é gratuita e, aos sábados e domingos, R$ 10.