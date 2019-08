TikTok adiciona GIFs aos vídeos da plataforma

Da Redação, com assessoria



09/08/2019 | 14:48

O TikTok, plataforma de vídeos curtos, estendeu seu leque de criatividade junto com o site de imagens animadas GIPHY. O aplicativo adicionou novos recursos de edição na plataforma, permitindo que os usuários utilizem GIFs em suas produções.

Para comemorar a parceria, o TikTok trabalhou junto com os estúdios GIPHY para elaborar diversos novos stickers que elevem os trends preferidos dos usuários e retratem emoções que todos possam interagir. Além disso, diversos memes que viralizaram no TikTok também se tornaram stickers e estão disponíveis na galeria do GIPHY pela hashtag “#TikTok”. Para utilizar o recurso, basta selecionar o botão GIPHY dentro do aplicativo.

O TikTok é o terceiro aplicativo mais baixado do mundo, ultrapassando a marca de 500 milhões de usuários, e permite que os TikTokers compartilhem momentos de suas vidas de forma criativa, diretamente de seus smartphones. O app mundialmente disponível para iOS e Android.

