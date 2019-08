Huawei anuncia seu novo sistema operacional, o HarmonyOS

Da Redação



09/08/2019 | 14:48

Nesta sexta-feira (9), durante a Huawei Developer Conference (HDC), a Huawei anunciou o HarmonyOS, um sistema operacional desenvolvido pela fabricante chinesa. A informação é de que o SO de código aberto é baseado em microkenel, e pode ser aplicado nos mais diversos aparelhos, de smartphones e sistemas veiculares a assistentes de voz residenciais.

De acordo com a empresa, os primeiros produtos que trarão o sistema operacional serão displays inteligentes em TVs. Na sequência, o plano é lançar mais dispositivos com o HarmonyOS ao longo dos próximos três anos.

Restrição ao Android

Em maio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proibiu que empresas norte-americanas usassem equipamentos de telecomunicações estrangeiros. Na mesma onda, o Departamento de Comércio dos EUA adicionou a Huawei à “Entity List”, que só permite que a fabricante compre insumos e tecnologias de companhias americanas com a autorização do governo local. A proibição impactou a empresa com a suspensão dos direitos de uso do Android em seus próximos produtos. Fato que instigou o lançamento oficial do HarmonyOS.

Entretanto, durante a HDC , a fabricante revelou que o foco principal do sistema operacional são os produtos de Internet das Coisas. Mas se as restrições dos Estados Unidos impedirem por completo o acesso da empresa ao ambiente do Android, o HarmonyOS pode chegar, o quanto antes, também aos smartphones.

