Madaba, na Jordânia: a cidade famosa por seus mosaicos

Redação



09/08/2019 | 17:18

Madaba, na Jordânia, é conhecida como “Cidade dos Mosaicos”. Localizada a 30 km de Amã, capital do país, o município é famoso pelos maravilhosos mosaicos bizantinos e omíadas. Além de ter o admirável Mapa Mosaico de Jerusalém e da Terra Santa.

O Mapa de Mosaico de Madaba cobre o chão da Igreja Grega Ortodoxa de São Jorge. Ela foi construída em 1896, sobre as ruínas de um templo bizantino do século 6. O painel de mosaicos que contém o mapa tinha, originalmente, um tamanho de 94 metros quadrados. Atualmente, um quarto do mapa foi conservado.

Por toda a cidade, existem diversas obras de arte dos séculos 5 a 7. Na Igreja da Virgem e dos Apóstolos e no Museu Arqueológico, os mosaicos descrevem uma extravagante profusão de flores e plantas, aves, peixes e animais exóticos, bem como cenas da mitologia e de caça, pesca e agricultura do dia a dia.

Com o compromisso de restaurar e conservar os mosaicos, o grande complexo do Parque e Museu Arqueológico engloba as ruínas de várias igrejas bizantinas, incluindo os impressionantes mosaicos da Igreja da Virgem e da Sala Hipólito, pertencente a uma mansão do século 6. Além disso, o Instituto de Arte e Restauro de Mosaicos de Madaba forma artesãos na arte da fabricação, reparação e restauração de mosaicos.

