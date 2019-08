Diretoria do Fluminense oficializa a contratação de atacante Lucão até 2020

09/08/2019 | 13:47



O Fluminense tem mais uma reforço para a sequência da temporada de 2019. Nesta sexta-feira, através das redes sociais e do site oficial, a diretoria do clube tricolor anunciou a contratação do atacante Lucão, que estava no futebol árabe, até o final do ano que vem. Neste segundo semestre, ele é a terceira aquisição depois das chegadas de Wellington Nem e Nenê.

"Um sonho que está se tornando realidade. Desde pequeno a gente vê grandes jogos pela televisão e para mim, estar aqui, é fantástico. Não tenho nem palavras para poder descrever. É um sonho de garoto jogar em um time com uma camisa que tem tanto peso. Só posso agradecer a Deus por ter recebido essa oportunidade e trabalhar muito para retribuir", celebrou o atleta de 27 anos.

O atacante se destacou por Criciúma e Goiás nas últimas duas temporadas, respectivamente. Na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, Lucão foi o vice-artilheiro marcando 16 vezes pelo clube goiano. Seus outros clubes na carreira foram Shonan Bellmare (Japão), Portimonense (Portugal), Sergipe, Mogi Mirim-SP, Caxias-RS, Resende-RJ, São Bento, Luverdense, FC Zimbru (Moldávia), Cruzeiro-RS, América-RN e Kuwait SC (Kuwait).

Além de Lucão, Wellington Nem e Nenê, a gestão do presidente Mario Bittencourt, que assumiu o comando do Fluminense em junho passado, contratou o goleiro Muriel para o restante da temporada, na qual o time disputa o Brasileirão e a Copa Sul-Americana.

O próximo compromisso da equipe será neste sábado contra o Atlético-MG, às 19 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 14.ª rodada do Brasileirão.