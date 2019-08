Em alta no Tottenham, Lucas Moura renova contrato por mais cinco temporadas

09/08/2019 | 13:13



Depois de uma grande temporada, na qual foi vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa, o brasileiro Lucas Moura ganhou o reconhecimento do Tottenham e nesta sexta-feira teve o seu contrato renovado com o clube de Londres. O atacante, que começou a carreira no São Paulo e jogou também no Paris Saint-Germain, assinou um novo compromisso de cinco anos, válido agora até junho de 2024.

Lucas Moura escreveu o seu nome na história do clube quando marcou os três gols, um "hat-trick", na vitória de virada por 3 a 2 sobre o Ajax, em Amsterdã, na Holanda, que classificou o Tottenham à sua primeira final de Liga dos Campeões - na decisão, foi derrotado pelo Liverpool.

"Estou muito feliz, essa é uma grande notícia para mim. Eu me sinto confortável aqui, todos são incríveis. Os torcedores, o clube. Sou muito agradecido por tudo que o clube me deu. Agora eu só preciso dar o meu melhor, como faço sempre. Quero mostrar que amo jogar futebol e quero trazer muito mais para esse clube. Meu objetivo é sempre estar melhor e dar alegria aos torcedores", disse o brasileiro, em declarações publicadas no site oficial do Tottenham.

Lucas Moura, hoje com 26 anos, chegou ao time inglês em janeiro de 2018, vindo do Paris Saint-Germain, e logo marcou em sua estreia pelo clube com um gol na Copa da Inglaterra contra o Rochdale. Pelo Tottenham, o atacante fez 60 partidas e marcou 16 vezes.

A temporada do Tottenham começa neste sábado com a estreia no Campeonato Inglês. Em casa, no New Tottenham Hotspur Football Stadium, em Londres, o time enfrenta o Aston Villa, clube da cidade de Birmingham que conseguiu recentemente o acesso à elite inglesa.