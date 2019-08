Marina Ruy Barbosa fala sobre carreira em Hollywood: -Deixando as coisas acontecerem

09/08/2019 | 13:11



Quais serão os próximos passos de Marina Ruy Barbosa na carreira? Bom, isso nem ela mesma sabe. A atriz está de férias atualmente, após emendar duas novelas seguidas, e contou em entrevista ao O Globo que não costuma planejar muito o futuro, mas disse que se prepara para as oportunidade que surgirem. E, segundo o jornal, a chance de elas aparecerem são altas, já que a global fechou um contrato com a agência de modelos IMG, da qual fazem parte Gisele Bündchen e Kate Moss, e também pelo fato de o agente dela ter traçado um plano ambicioso para a esposa de Xandinho Negrão, com direito até a filmagens em Hollywood.

- Não sei o que vai acontecer. Não faço planos a longo prazo. É claro que procuro estar preparada para as oportunidades. Quero aproveitar esse período de férias para estudar muito interpretação, línguas... Não gosto de ficar parada, sem fazer nada. Mas estou deixando as coisas acontecerem de forma mais tranquila.

A ruiva também disse que a atuar é sua paixão e pretende fazer isso pelo resto da vida. Ela disse preferir os papéis que a fazem sair da zona de conforto e sejam desafiadores, frisando que iria para qualquer lugar do mundo em que tivesse a oportunidade de interpretar um papel que considerasse bom. Marina também revelou que atualmente está em um processo de redescoberta, pois no últimos tempos estava muito focada no trabalho e em seus personagens, o que fez com que ela vivesse a vida dos outros.

Mesmo em seu período de férias da televisão, sem previsão para acabar, a musa continua fazendo outros trabalhos. Ela tem uma linha de roupas em parceria com uma marca e também grava comerciais, como o que teve grande repercussão recentemente, pelo fato de ela aparecer loira.